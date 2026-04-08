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Pioneiros da vela, Alex Welter e Lars Björkström são homenageados pelo COB

Referência mundial, a dupla consolidou o Brasil como potência no vôlei de praia

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Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 08/04/2026
20:47
Alex Welter e Lars Bjorkstrom são campeões olímpicos (Foto: Arquivo Pessoal)
imagem cameraAlex Welter e Lars Bjorkstrom são campeões olímpicos (Foto: Arquivo Pessoal)
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O primeiro ouro olímpico da vela brasileira tem nomes bem definidos: Alex Welter e Lars Björkström. Décadas após o feito nos Jogos Olímpicos de Moscou 1980, a dupla de velejadores foi homenageada pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB). A cerimônia aconteceu nesta quarta-feira (8).

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Para receber a dupla, o COB chamou o também campeão olímpico Marcelo Ferreira, que brilhou no pódio dos Jogos de Atlanta-1996, Atenas-2004 e Sydney-2000, ao lado do Hall da Fama Torben Grael. Aos homenageados, o ex-atleta celebrou o pioneirismo que abriu portas para outros velejadores no Brasil – como o próprio Marcelo, por exemplo.

—  Quando esses caras velejaram em 1980, eu tinha apenas 15 anos e velejava na classe que eles começaram. No meu pinguim. Quando me deparei, sem internet, com a consagração olímpica deles, aquilo foi um alento à vela nacional. Foram os caras que deram o "start", deixaram de lado o complexo vira-lata do brasileiro e mostraram que a gente pode conseguir. Só tenho a agradecer por esse feito grandioso que fez com que a vela se tornasse um esporte de alto nível nacional e internacional, através de caras que estão aí hoje — disse o medalhista olímpico

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O feito histórico veio na classe Tornado dos Jogos Olímpicos de Moscou 1980, quando conquistaram a medalha de ouro e encerraram um jejum de 24 anos do Brasil sem títulos olímpicos. A vitória também representou o ponto de partida para a consolidação da vela como uma das modalidades mais vitoriosas do país em Jogos Olímpicos.

Formada em 1976, a parceria rapidamente se destacou no cenário internacional, garantindo presença em competições de alto nível e colocando o Brasil entre as principais forças da modalidade à época. Mais do que o resultado em Moscou, Welter e Björkström tiveram papel fundamental na projeção da vela brasileira no cenário global.

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Mesmo após o fim das carreiras, ambos mantiveram ligação com o Movimento Olímpico, atuando como voluntários nos Jogos Olímpicos Rio 2016. Atualmente, são reconhecidos como os campeões olímpicos brasileiros vivos mais velhos, mantendo viva a memória de uma conquista que marcou gerações.

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Outros homenageados de peso do COB

Além da vela, o basquete e o vôlei de praia brasileiros vivem um dia histórico nesta quarta-feira (8) com a cerimônia oficial do Hall da Fama do Comitê Olímpico do Brasil. A honraria celebra a trajetória de Oscar Schmidt, Ricardo Santos e Emanuel Rego – alguns dos maiores nomes da história do esporte brasileiro.

Campeões olímpicos e protagonistas de uma das parcerias mais vitoriosas do vôlei de praia mundial, Ricardo e Emanuel foram fundamentais para consolidar o Brasil como potência na modalidade ao longo de mais de uma década. Já Oscar Schmidt tem seu legado reafirmado como um dos maiores atletas da história do país e um símbolo eterno do basquete mundial.

Emanuel Rego (L) of Brazil and mate Ricardo Santos kiss their medals after winning the gold medal against the U.S. in the men's beach volleyball competition at the Pan American Games in Rio de Janeiro July 22, 2007. REUTERS/Daniel Munoz (BRAZIL)
Emanuel Rego e Ricardo Santos beijam medalha de ouro no Pan-Americano de 2007 (Foto: Daniel Munoz/Reuters)

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