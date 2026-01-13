Vitória tem novidade na escalação para enfrentar o Jacuipense

O Vitória já tem escalação definida para enfrentar o Jacuipense a partir das 19h15 desta terça-feira (horário de Brasília), em Pituaçu, pela segunda rodada do Campeonato Baiano. A principal novidade do time está na defesa, com a saída do machucado Kauan para a entrada de Ivan, que estava em São Paulo junto com o elenco da Copinha.

continua após a publicidade

✅ Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias

Essa, inclusive, é a única mudança em relação ao time que empatou com o Atlético de Alagoinhas, no último sábado, por 0 a 0.

Vale lembrar que o Vitória comandado por Rodrigo Chagas joga este Baianão com um elenco alternativo devido ao calendário apertado do futebol brasileiro em 2026. O Leão, por exemplo, estreia na Série A às 19h30 do dia 28 deste mês, contra o Remo, no Barradão.

Rodrigo Chagas, treinador do Vitória no Campeonato Baiano (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Já o Jacupa só tem uma mudança em relação ao time que perdeu para o Porto por 3 a 2 no último sábado, com a saída do meia Gabriel Pereira para a entrada de Vinicius Amaral.

continua após a publicidade

Escalação de Vitória e Jacuipense

Neste cenário, o Vitória vai a campo com: Yuri Sena; Edenilson, Ivan e Diogo Silva; Paulo Roberto, José Breno, Dudu Miraíma, Pablo e Felipe Vieira; Felipe Cardoso e Lawan.

Já o Jacuipense começa com: Marcelo; Hugo, Railon, Weverton e Ruan Nascimento; Thiago, Vinicius Amaral e Geovani; William, Thiaguinho e Jarles.

continua após a publicidade

JACUIPENSE x VITÓRIA

2ª RODADA - CAMPEONATO BAIANO

📆 Data e horário: terça-feira, 13 de janeiro de 2026, às 19h15 (de Brasília);

📍 Local: Pituaçu, Salvador;

📺 Onde assistir Jacuipense x Vitória: TVE;

🟨 Árbitro: Emerson Souza Silva;

🚩 Assistentes: Luanderson Lima dos Santos e Daniella Coutinho Pinto;

4️⃣ Quarto árbitro: Marcelo Jesus dos Santos.