Sem muito tempo para lamentar a derrota para o Cruzeiro no último sábado, o Vitória tem a missão de dar uma resposta rápida no Campeonato Brasileiro a partir das 19h desta quarta-feira (horário de Brasília), quando enfrenta o Internacional em confronto direto na luta contra a zona de rebaixamento. Para este duelo, Jair Ventura segue com extensa lista de desfalques, mas tem retornos importantes.

A começar pelas boas notícias, o zagueiro e capitão Lucas Halter e o volante Ronald, ambos titulares, voltam ao time depois de cumprirem suspensão contra a Raposa.

Por outro lado, o zagueiro Zé Marcos recebeu o terceiro cartão amarelo no último sábado e está fora do jogo contra o Internacional. Ele se junta a uma lista com outros oito desfalques, todos por lesão, que dificilmente entram em campo nesta quarta.

Jogadores do Vitória no departamento médico:

Lucas Arcanjo (goleiro) - rompimento colateral no joelho; Alexandre Fintelman (goleiro) - passou por cirurgia no quadril; Raúl Cáceres (lateral-direito) - lesão na posterior da coxa direita; Claudinho (lateral-direito) - lesão no joelho esquerdo; Jamerson (lateral-esquerdo) - em reabilitação depois de cirugia no tornozelo; Rúben Ismael (volante) - passou por cirurgia depois de lesão no LCA do joelho esquerdo; Baralhas (volante) - lesão na posterior da coxa esquerda; Fabri (atacante) - lesão na posterior da coxa direita.

— Alguns atletas vão ser reavaliados. Espero que a gente não perca mais nenhum. O Edu deu um pique que me preocupou. O DM não passou quem volta — destacou Jair Ventura, já de olho em Vitória x Inter.

Ronald e Zé Marcos em treino do Vitória; o volante volta contra o Inter, enquanto zagueiro será desfalque (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Sequência do Vitória

O Vitória tem os próximos dois jogos no Barradão para tentar chegar na Data Fifa fora da zona de rebaixamento. O primeiro desafio é justamente contra o Inter, às 19h desta quarta. Já às 16h do próximo domingo, o Leão recebe o Botafogo em casa. Com 31 pontos, a equipe baiana está na 17ª posição, com dois a menos em relação ao Santos, primeiro time fora do Z-4.

O elenco volta a trabalhar nesta segunda-feira e só terá dois dias de treinos antes de enfrentar o Colorado.