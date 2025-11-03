Vitória segue com desfalques, mas tem retornos importantes contra o Inter
Rubro-Negro volta a campo nesta quarta-feira, no Barradão
Sem muito tempo para lamentar a derrota para o Cruzeiro no último sábado, o Vitória tem a missão de dar uma resposta rápida no Campeonato Brasileiro a partir das 19h desta quarta-feira (horário de Brasília), quando enfrenta o Internacional em confronto direto na luta contra a zona de rebaixamento. Para este duelo, Jair Ventura segue com extensa lista de desfalques, mas tem retornos importantes.
A começar pelas boas notícias, o zagueiro e capitão Lucas Halter e o volante Ronald, ambos titulares, voltam ao time depois de cumprirem suspensão contra a Raposa.
Por outro lado, o zagueiro Zé Marcos recebeu o terceiro cartão amarelo no último sábado e está fora do jogo contra o Internacional. Ele se junta a uma lista com outros oito desfalques, todos por lesão, que dificilmente entram em campo nesta quarta.
Jogadores do Vitória no departamento médico:
- Lucas Arcanjo (goleiro) - rompimento colateral no joelho;
- Alexandre Fintelman (goleiro) - passou por cirurgia no quadril;
- Raúl Cáceres (lateral-direito) - lesão na posterior da coxa direita;
- Claudinho (lateral-direito) - lesão no joelho esquerdo;
- Jamerson (lateral-esquerdo) - em reabilitação depois de cirugia no tornozelo;
- Rúben Ismael (volante) - passou por cirurgia depois de lesão no LCA do joelho esquerdo;
- Baralhas (volante) - lesão na posterior da coxa esquerda;
- Fabri (atacante) - lesão na posterior da coxa direita.
— Alguns atletas vão ser reavaliados. Espero que a gente não perca mais nenhum. O Edu deu um pique que me preocupou. O DM não passou quem volta — destacou Jair Ventura, já de olho em Vitória x Inter.
Sequência do Vitória
O Vitória tem os próximos dois jogos no Barradão para tentar chegar na Data Fifa fora da zona de rebaixamento. O primeiro desafio é justamente contra o Inter, às 19h desta quarta. Já às 16h do próximo domingo, o Leão recebe o Botafogo em casa. Com 31 pontos, a equipe baiana está na 17ª posição, com dois a menos em relação ao Santos, primeiro time fora do Z-4.
O elenco volta a trabalhar nesta segunda-feira e só terá dois dias de treinos antes de enfrentar o Colorado.
