O Vitória ficou no 0 a 0 contra o Defensa y Justicia em jogo de poucas emoções na noite desta quinta-feira, em Buenos Aires, na Argentina. A partida válida pela segunda rodada colocou o Rubro-Negro frente a frente com o favorito do grupo B, e o comportamento coletivo da equipe agradou o técnico Thiago Carpini.

Thiago Carpini à beira do campo<br><br>Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Em entrevista coletiva após o jogo do Vitória, Thiago Carpini valorizou o empate em meio à toda turbulência enfrentada pela equipe neste momento da temporada.

- Acho que, no momento em que a gente atravessa — de encontrar um caminho de resultados que fugiram um pouco do nosso controle, com um início ruim de Brasileiro —, é importante valorizar o ponto conquistado, valorizar não sofrer gols, valorizar jogar aqui na Argentina, que é sempre muito difícil.

O Vitória está reaprendendo a jogar uma competição internacional, entendendo as dificuldades que é jogar, por exemplo, aqui na Argentina. Thiago Carpini

Vitória 'soube sofrer'

Vitória x Defensa y Justicia pela Sul-Americana Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Não só o resultado do Vitória agradou Thiago Carpini. Para o treinador, o desempenho coletivo saiu dentro do esperado e foi o suficiente para a equipe não tomar gols em uma partida complicada fora de casa. Vale destacar que a última vez que o Vitória saiu sem ser vazado nos 90 minutos foi na vitória por 1 a 0, contra o Sport, no dia 19 de março, pela Copa do Nordeste.

- Uma equipe muito competitiva, assim como é o futebol argentino: de muito compromisso tático, jogo de força, de duelos. Então essa foi uma dificuldade [...] Penso eu que o adversário teve mais em bolas paradas: faltas que passaram ali, escanteios, não tantas jogadas trabalhadas. Acho que a equipe suportou bem, soube sofrer.

- A gente tentando encontrar a formação mais próxima do ideal, daquilo que a gente imagina. Hoje, pela poucas vezes, nós conseguimos quase que repetir uma formação na sua totalidade. Isso é importante. E, à medida que a condição física permitir, a gente vai tentar seguir nesse caminho para encontrar as melhores alternativas - completou o treinador.

O Vitória agora deixa Buenos Aires e vai direto para Belo Horizonte, onde enfrenta o Atlético-MG às 20h30 deste domingo, no Mineirão, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, em busca dos primeiros pontos na competição.