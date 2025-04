O Flamengo encara o Vitória, neste domingo (6), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, no Barradão. Para a partida, o técnico Filipe Luís conta com os retornos de Arrascaeta, Gerson e Wesley entre os 11 inciais. Os três foram desfalques contra o Deportivo Táchira, na Venezuela. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília).

Com os retornos, a equipe vai a campo completamente diferente daquela da Venezuela. Ambas as laterais terão mudanças. Wesley assume vaga de Varela, e Alex Sandro assume posição de Ayrton Lucas. No meio de campo, apenas De La Cruz e Pulgar se mantiveram intocáveis, e terão as companhias de Arrascaeta e Gerson de volta.

O ataque também terá mudanças. Bruno Henrique, poupado, começa no banco de reservas e dá lugar a Juninho, autor do gol da vitória no duelo da Libertadores. Assim, o Flamengo vai a campo com: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e Gerson; Cebolinha e Juninho.

O Flamengo começou a sua jornada no Brasileirão, em busca do eneacampeonato, com empate. No Maracanã, ficou no 1 a 1 com o Internacional. O time gaúcho saiu na frente, com gol de Bruno Henrique. O Rubro-Negro deixou tudo igual com Léo Pereira, em jogada que começou com escanteio.

✅ FICHA TÉCNICA

Vitória x Flamengo

2ª rodada — Brasileirão

📆 Data e horário: domingo, 6 de abril de 2025, às 18h30 (de Brasília);

📍 Local: Barradão, em Salvador (BA);

👁️ Onde assistir: Premiere (pay-per-view);

🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS);

🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Michael Stanislau (RS);

📺 VAR: Rafael Traci (SC).

⚽ ESCALAÇÕES

🦁 Vitória (Técnico: Thiago Carpini)

Lucas Arcanjo, Cluadinho, Lucas Halter, Zé Marcos, Jamerson, Ricardo Ryller, Willian Oliveira, Baralhas, Matheuzinho, Erick e Janderson

❌ Desfalques: Renato Kayzer.

🔴⚫ Flamengo (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e Gerson; Cebolinha e Juninho.

❌ Desfalques: Danilo, Pedro e Matías Viña.

Léo Pereira, jogador do Flamengo, comemora seu gol durante partida contra o Internacional, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro A 2025 (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

