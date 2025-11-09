O Vitória está pronto para enfrentar o Botafogo a partir das 16h deste domingo (horário de Brasília), no Barradão, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda com muitos desfalques no elenco, Jair Ventura tem problemas para escalar, principalmente, o setor defensivo.

Duas ausências são certas para a zaga, já que Camutanga levou o terceiro cartão amarelo contra o Internacional e Edu foi substituído na última quarta-feira depois que o Vitória acionou o protocolo de concussão, que o impede de entrar em campo neste domingo. Há ainda a dúvida sobre a presença de Lucas Halter, que pertence ao Botafogo e está emprestado ao Rubro-Negro. A diretoria, inclusive, demonstrou interesse em comprá-lo em definitivo para que pudesse jogar contra a equipe carioca.

O Vitória ainda segue com o departamento médico cheio, já que os goleiros Lucas Arcanjo e Fintelman, os laterais Raúl Cáceres, Claudinho e Jamerson, o meia Rúben Ismael e o atacante Fabri seguem em recuperação de lesão.

Quem também desfalca o time são os volantes Dudu e Baralhas, ambos suspensos. As únicas notícias boas para o torcedor do Vitória são os retornos do zagueiro Zé Marcos e do laterais-esquerdo Ramon. O primeiro cumpriu suspensão na última quarta, enquanto o lateral pertence ao Colorado e não pôde entrar em campo.

Dessa forma, a provável escalação do Vitória para enfrentar o Botafogo é a seguinte: Thiago Couto; Neris, Willian Oliveira (Ricardo Ryller/Kauan) e Zé Marcos; Erick, Ronald, Baralhas, Matheuzinho e Ramon; Aitor Cantalapiedra e Renato Kayzer (Renzo López).

Renato Kayzer em treino do Vitória; veja acima provável escalação contra o Botafogo (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Como foi o último treino do Vitória?

De início, Jair Ventura comandou um treino tático estratégico de dez jogadores contra dez. Logo em seguida, foi realizado um trabalho de bolas paradas ofensivas e defensivas, ao mesmo tempo que atividades em campo reduzido eram conduzidas para outra parte do grupo.

VITÓRIA x BOTAFOGO

33ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: domingo, 9 de novembro de 2025, às 16h (de Brasília);

📍 Local: Barradão, em Salvador;

📺 Onde assistir Vitória x Botafogo: Globo e Premiere;

🟨 Árbitro: Anderson Daronco (RS);

🚩 Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Mauricio Coelho Silva Penna (RS);

🖥️ VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN).