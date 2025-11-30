menu hamburguer
Vitória

Vitória bate recorde de público contra o Mirassol; veja números

Mais de 30 mil rubro-negros empurraram o time no Barradão

Rafael-Carmo-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Rafael do Carmo
Salvador (BA)
Dia 30/11/2025
06:15
Torcida do Vitória dá show no Barradão (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)
Torcida do Vitória dá show no Barradão (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)
Muito mais do que os três pontos, a tarde deste sábado também marcou a quebra de recorde de público por parte da torcida do Vitória, que lotou o Barradão para empurrar o time na vitória por 2 a 0 sobre o Mirassol. Ao todo, 30.793 pessoas comemoraram a saída da zona de rebaixamento depois do apito final, o maior número desta temporada.

Essa, por sinal, é a capacidade máxima oficial do Barradão. Ou seja, estava abarrotado na tarde deste sábado. Já o número de pagantes chegou a 30.591, para uma renda de R$ 678.873,00. O número de torcedores presentes é igual ao do Ba-Vi disputado pela final do Campeonato Baiano, mas a quantidade de pagantes é superior.

Vale lembrar que o Vitória fez uma solicitação à CBF e ao Mirassol para ter o setor visitante disponível para os rubro-negros. O pedido foi aceito, e o Barradão estava 100% em vermelho e preto.

Maiores públicos do Vitória neste temporada:

JogosPúblico PagantePúblico totalRenda

Vitória 2 x 0 Mirassol (36ª rodada do Brasileirão)

30.591

30.793

R$ 678.873,00

Vitória 1 x 1 Bahia (final do Baianão 2025)

30.581

30.793

R$ 817.938,00

Vitória 1 x 2 Flamengo (2ª rodada do Brasileirão)

29.387

29.493

R$ 1.117.870,00

Vitória perto da permanência

Esse resultado contra o Mirassol fez o Vitória pular para a 15ª posição, com 42 pontos, e se aproximar ainda mais da permanência na Série A. A equipe baiana, porém, só tem mais um jogo no Barradão nesta temporada. O Leão se despede da torcida a partir das 16h do dia 7 de dezembro (horário de Brasília), um domingo, quando recebe o São Paulo pela última rodada do Brasileirão. A expectativa é de mais uma quebra de recorde.

Torcida do Vitória faz corredor rubro-negro antes da final do Campeonato Baiano (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)
Torcida do Vitória faz corredor rubro-negro antes da final do Campeonato Baiano; recorde de público é alcançado contra o Mirassol (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

