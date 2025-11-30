Vitória bate recorde de público contra o Mirassol; veja números
Mais de 30 mil rubro-negros empurraram o time no Barradão
- Matéria
- Mais Notícias
Muito mais do que os três pontos, a tarde deste sábado também marcou a quebra de recorde de público por parte da torcida do Vitória, que lotou o Barradão para empurrar o time na vitória por 2 a 0 sobre o Mirassol. Ao todo, 30.793 pessoas comemoraram a saída da zona de rebaixamento depois do apito final, o maior número desta temporada.
✅ Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias
Essa, por sinal, é a capacidade máxima oficial do Barradão. Ou seja, estava abarrotado na tarde deste sábado. Já o número de pagantes chegou a 30.591, para uma renda de R$ 678.873,00. O número de torcedores presentes é igual ao do Ba-Vi disputado pela final do Campeonato Baiano, mas a quantidade de pagantes é superior.
Vale lembrar que o Vitória fez uma solicitação à CBF e ao Mirassol para ter o setor visitante disponível para os rubro-negros. O pedido foi aceito, e o Barradão estava 100% em vermelho e preto.
Maiores públicos do Vitória neste temporada:
|Jogos
|Público Pagante
|Público total
|Renda
Vitória 2 x 0 Mirassol (36ª rodada do Brasileirão)
30.591
30.793
R$ 678.873,00
Vitória 1 x 1 Bahia (final do Baianão 2025)
30.581
30.793
R$ 817.938,00
Vitória 1 x 2 Flamengo (2ª rodada do Brasileirão)
29.387
29.493
R$ 1.117.870,00
Vitória perto da permanência
Esse resultado contra o Mirassol fez o Vitória pular para a 15ª posição, com 42 pontos, e se aproximar ainda mais da permanência na Série A. A equipe baiana, porém, só tem mais um jogo no Barradão nesta temporada. O Leão se despede da torcida a partir das 16h do dia 7 de dezembro (horário de Brasília), um domingo, quando recebe o São Paulo pela última rodada do Brasileirão. A expectativa é de mais uma quebra de recorde.
- Matéria
- Mais Notícias