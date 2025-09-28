Se a situação estava ruim para o Vitória antes da rodada começar, o cenário piorou ainda mais depois da derrota para o Grêmio por 3 a 1, na manhã deste domingo, em Porto Alegre, que manteve a equipe afundada na zona de rebaixamento do Brasileirão. Uma estreia nada agradável para Jair Ventura, que vai ter que liderar uma remontada improvável para manter o Leão na elite do futebol brasileiro.

Em entrevista coletiva depois da partida, o treinador elogiou o desempenho dos atletas em campo e se mostrou otimista com o futuro do Vitória.

— É difícil para o treinador elogiar a performance sem resultado. Dou mérito para a equipe do Grêmio, mas não posso tirar o mérito dos meus jogadores. Marcamos alto, tivemos as melhores chances do jogo. Nós temos uma equipe qualificada para jogar, com três zagueiros que sabem construir. Gostei muito do jogo que a gente fez. A performance eu gostei, mas não do resultado. O resultado foi ruim, mas não posso dizer que não gostei da competitividade, da luta, entrega. Se a gente falasse que o Vitória tomou iniciativa depois do gol seria mentira. No primeiro tempo, a equipe de melhor rendimento foi o Vitória. A gente tem tudo para alcançar o objetivo — iniciou Jair Ventura.

Fator emocional no Vitória

Jair Ventura estreia com derrota contra o Grêmio (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Ainda durante a coletiva, Jair Ventura disse que encontrou um time abatido quando chegou ao Vitória, mas renovou as esperanças ao ver o comportamento da equipe dentro de campo.

— Eu já gostei do que vi em termo de extracampo. Quando cheguei vi um time para baixo, mas não pareceu dentro de campo. Enfrentamos um time muito qualificado. As chances mais claras foram nossas, mas a gente perdeu. A gente perdeu, mas tem que corrigir. Não senti que eles se abateram na parte emocional. Em um vacilo, a gente acabou cedendo o 2 a 1. No fim do jogo, no tudo ou nada, acabamos tomando o último gol. Gostei do que eu vi. Só mostra que eu tive uma decisão acertada. Nosso time tem qualidade, mas tem ajustes para fazer.

O Vitória de Jair Ventura tem a chance de dar uma resposta ao torcedor a partir das 19h da próxima quinta-feira (horário de Brasília), quando enfrenta o Ceará, no Barradão, pela 26ª rodada do Brasileirão. A equipe segue estacionada na 18ª posição, com 22 pontos.

— [O Ceará] é adversário direto, a gente encara como final de Copa do Mundo. Que o torcedor se apegue a esse jogo, jogando de igual para igual ou até melhor. A performance foi boa mesmo jogando fora de casa. Temos totais condições de vencer. Enquanto tiver chance a gente vai lutar até o final — completou o treinador.