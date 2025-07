O Vitória sofreu um duro golpe na tarde deste sábado ao perder para o Internacional por 1 a 0, no Beira-Rio, com gol nos acréscimos do segundo tempo, marcado por Bruno Tabata. A equipe comandada por Fábio Carille se comportou bem, mas não aproveitou as chances que teve e vai fechar a 13ª rodada na zona de rebaixamento do Brasileirão.

O Vitória soube se defender e deu poucos espaços ao Internacional, que quase não ameaçou Lucas Arcanjo durante os 90 minutos. Mas, depois de desperdiçar boas chances, a equipe baiana deu mole aos 47 minutos do segundo tempo e viu Bruno Tabata marcar um golaço para garantir a vitória que tirou o Colorado da zona de rebaixamento.

Em entrevista depois do confronto entre Vitória e Inter, o Matheuzinho, que voltou a jogar bem, analisou a partida do Leão e projetou os próximos passos da equipe.

— A gente se defendeu bem. Melhoramos no segundo tempo e conseguimos encaixar contra-ataques. A gente estava controlando o jogo, mas infelizmente eles acertaram uma bola ali no final. Não é desanimador não, a gente não pode baixar a cabeça, acredito que a Série A não tem jogo fácil. Não podemos jogar a toalha, tem que manter os pés firmes no chão — disse o meia em entrevista à TV Globo.

Matheuzinho e Baralhas marcam Thiago Maia em Vitória x Inter (Foto: Cristiano Junior/AGIF)

Próximos passos do Vitória

O Vitória folga neste domingo e se reapresenta na segunda-feira para iniciar a preparação de olho na partida contra o Botafogo, marcada para as 21h30 da próxima quarta-feira (horário de Brasília), no Nilton Santos. O Rubro-Negro dorme na 17ª posição, com 11 pontos, mas ainda pode perder mais duas casas a depender dos resultados de Fortaleza e Juventude.

