COMO FOI O PRIMEIRO TEMPO?

O Novorizontino não demonstrou medo do líder do campeonato e partiu para cima do Vitória desde o início da partida. A pressão dos mandantes, que criaram as melhores chances, fez efeito aos 19 minutos, quando Rômulo abriu o placar. No entanto, os visitantes aproveitaram um dos raros momentos no qual controlaram a posse de bola e, já nos acréscimos, chegaram ao empate com Léo Gamalho antes do intervalo.