A cada dia que passa, Bahia e Vitória se aproximam cada vez mais do último - e talvez mais decisivo - clássico desta temporada. A dupla Ba-Vi se enfrenta às 21h30 da próxima quinta-feira (horário de Brasília), no Barradão, pela 28ª rodada da Série A, e até mesmo quem nunca participou desse confronto já tem dimensão de uma das maiores rivalidades do Brasil.

Em entrevista coletiva, o atacante espanhol Aitor Cantalapiedra, um dos destaques do Rubro-Negro nas últimas rodadas, chegou a comparar o Ba-Vi com o clássico entre Olympiacos e Panathinaikos, que protagonizam a maior rivalidade da Grécia. Vale lembrar que Cantalapiedra defendeu o Panathinaikos por quatro temporadas (entre 2020/21 e 2023/24).

— Tive a sorte de jogar um dos maiores clássicos da Europa, o Panathinaikos x Olympiacos, que também é um jogo muito quente. O que espero desse Ba-Vi é algo parecido: vamos jogar em casa, com o apoio da torcida, que é uma arma muito forte a nosso favor. Precisamos estar unidos, porque vamos precisar muito deles. É um jogo em que temos que manter a concentração do início ao fim, porque, como eu disse, as partidas são decididas em pequenos detalhes. Precisamos que, dessa vez, esses detalhes estejam a nosso favor — ponderou Aitor.

A partida é de extrema importância para o Vitória, que precisa somar pontos no Campeonato Brasileiro para seguir vivo na luta contra o rebaixamento.

Disputa por posição no Vitória

Aitor Cantalapiedra faz gol contra o Vasco (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Mesmo fora de ritmo quando chegou ao Vitória, Aitor Cantalapiedra começou a ganhar espaço no time de Fábio Carille e manteve o rendimento na curta passagem de Rodrigo Chagas. Mas, com Jair Ventura, o espanhol parece ter se fixado de vez no time, foi titular nos últimos três jogos e ainda deixou Matheuzinho, uma das referências do elenco, no banco de reservas. Tudo isso sem falar que justamente nas últimas três partidas ele fez um gol e deu duas assistências.

— Ainda não me sinto 100%, mas estou muito melhor. Como não fiz pré-temporada, precisei de um tempo para ganhar ritmo. Agora, com uma sequência maior de jogos, me sinto bem melhor do que quando cheguei. Sobre o Matheuzinho, ele é um jogador muito bom, muito querido pela torcida e pelo grupo. Todo mundo conhece a qualidade que ele tem. Acho que ter um jogador como ele no elenco faz com que todos mantenham um bom nível. Essa competitividade interna é positiva, porque ajuda todo o time a render melhor — completou.

Com dois gols e duas assistências pelo Vitória em oito jogos, a tendência é que Cantalapiedra siga como titular no time de Jair Ventura para o Ba-Vi.