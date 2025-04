O atacante Janderson usou as redes sociais para se desculpar após supostas provocações direcionadas a torcedores do Vitória na última quarta-feira, em derrota para o Cerro Largo (URU) por 1 a 0, no Barradão, pela terceira rodada da fase de grupos da Sul-Americana. O atleta negou qualquer insulto ao público que estava no estádio.

- Fala, nação! Vim aqui falar com vocês sobre o episódio de ontem [quarta-feira]. Eu nunca quis desrespeitar vocês porque tenho maior respeito por essa camisa. Ontem [quarta] houve um mal-entendido, porque tinham crianças na arquibancada me pedindo a camisa, por isso eu mandei coração e beijei o escudo. Quero seguir de cabeça erguida aqui, peço desculpas a vocês. De mim não vai faltar vontade e raça dentro de campo, sei a luta de vocês do lado de fora. Peço desculpas e sigam com a gente.

O que causou a polêmica com Janderson?

Tudo começou aos 32 minutos do segundo tempo, logo depois do Vitória ter sofrido o gol do Cerro Largo no Barradão. Thiago Carpini promoveu duas mudanças simultâneas na equipe, uma delas foi a saída de Janderson para a entrada de Fabri.

Insatifeitos com o gol sofrido e a chance perdida pelo camisa 39 no segundo tempo, após driblar o goleiro adversário, os torcedores vaiaram o atacante, que saiu do gramado fazendo gestos de coração em direção às arquibancadas. Alguns torcedores entenderam a atitude como uma provocação e criticaram o atleta nas redes sociais.

Janderson disputa bola no Barradão Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Vale lembrar que Janderson é considerado atacante titular do Vitória neste momento e é o artilheiro da equipe em 2025, com oito gols marcados. Ele deve estar em campo novamente às 18h30 deste domingo (horário de Brasília) quando o Vitória enfrenta o Grêmio no Barradão, pela sexta rodada do Brasileirão.