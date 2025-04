Carpini diz que derrota para o Cerro Largo não abala o Vitória e defende elenco

Depois da sequência invicta de quatro jogos, o Vitória foi surpreendido pelo Cerro Largo (URU) no Barradão e perdeu por 1 a 0 a partida válida pela terceira rodada da fase de grupos da Sul-Americana. O resultado fez o Rubro-Negro sair vaiado de campo e complicou ainda mais a situação do time, que vai precisar de uma campaha de recuperação no returno da fase de grupos.

Thiago Carpini em entrevista coletiva após partida contra o Cerro Largo Foto: Rafael Carmo / Lance

Em entrevista coletiva após a partida entre Vitória e Cerro Largo, o técnico Thiago Carpini tentou tranquilizar o torcedor e disse que a derrota para o time uruguaio não abala a equipe para a sequência.

- A gente vem em um recorte bom na Série A, esse resultado não abala psicologicamente. A Sul-Americana é um outro cenário, outro contexto. Esperamos fazer um grande jogo contra o Grêmio. O campeonato passa por domingo, ele não termina domingo - afirmou o treinador.

O Vitória de Thiago Carpini até criou chances contra o Cerro Largo, principalmente no segundo tempo, mas os atletas que entraram não conseguiram iniciar uma reação. A arbitragem chegou a marcar um pênalti em Léo Pereira na área, mas o lance foi anulado após análise do VAR. O treinador, porém, viu com bons olhos as alterações e elogiou os atletas que entraram em campo.

- As mexidas foram dentro daquilo que era possível, o Lucas Braga entrou bem, o Léo Pereira também. O Fabrício atravessou uma bola no chão… Só faltou o detalhe, o detalhe é o que move tudo. Voltando um pouco no jogo, ainda tivemos a bola do Baralhas que poderia ter entrado, mas parou no travessão.

Jamerson em ação contra o Cerro Largo Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Carpini, inclusive, saiu em defesa do elenco após fortes críticas da torcida que estava no Barradão, direcionadas principalmente a Raúl Cáceres e Janderson.

- Meu elenco é qualificado. Temos dificuldades, é claro, mas estamos trabalhando para melhorar. A competitividade tem melhorado a cada jogo, o terço final também. Agora é o detalhe da gente caprichar e ajustar a bola final para ser mais competitivo.

Sequência do Vitória

O Rubro-Negro tem a chance de superar a derrota para o Cerro Largo às 18h30 deste domingo (horário de Brasília), quando enfrenta o Grêmio, também no Barradão, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Depois desse confronto, Carpini já vislumbra a primeira semana cheia depois de uma maratona de jogos.

- Vamos pegar um adversário difícil dentro da nossa casa, espero o torcedor presente neste domingo, é o gás final da sequência. Depois teremos uma semana aberta para tenta recuperar os atletas e vamos tentar ter todos de volta para o outro jogo - completou.



