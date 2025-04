O Vitória abusou de perder chances contra o Cerro Largo (URU), na noite desta quarta-feira (23), e viu o time uruguaio vencer sua primeira partida na Sul-Americana ao construir o placar de 1 a 0 no Barradão. O único gol do jogo foi marcado por Peraza, aos 29 minutos do segundo tempo. O Rubro-Negro, por sua vez, segue sem vencer, estaciona nos dois pontos e se complica na competição continental.

Ronald em Vitória x Cerro Largo (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Assim, o grupo B tem o Universidad Católica (EQU) e Cerro Largo no topo com quatro pontos, enquanto Defensa y Justicia e Vitória estão com dois pontos e vão em busca de uma campanha de recuperação. Vale lembrar que Universidad Católica e Defensa y Justicia jogam às 23h desta quinta (horário de Brasília), no Equador.

Como foi o jogo entre Vitória e Cerro Largo?

Debaixo de chuva, o jogo começou amarrado no Barradão, sem grandes chances para nenhuma das equipes. Enquanto o Vitória apostava em chegadas improdutivas pelas laterais, o Cerro Largo mal passava do meio-campo. A principal chance veio depois dos 20 minutos, quando Matheuzinho arriscou da entrada da área e exigiu boa defesa do goleiro Gino Santilli. O time uruguaio só assustou aos 32 minutos, em cobrança de falta de Nicolás Bertocchi, que passou à direita de Lucas Arcanjo.

Quatro minutos depois, Baralhas criou a melhor chance do jogo ao acertar o travessão do goleiro Gino Santilli, em chute da intermediária. O Vitória ainda teve duas oportunidades cristalinas antes do fim do primeiro tempo, desta vez com Ronald e Edu, que mandaram à direita do goleiro do Cerro Largo em finalização dentro da área. O time baiano não aproveitou seu melhor momento na partida e foi para o intervalo com o placar zerado.

Matheuzinho em ação contra o Cerro Largo (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

A segunda etapa começou pegada, com muitas faltas, cartão amarelo e até princípio de confusão. Chance de gol mesmo só aconteceu aos oito minutos, quando Alan Garcia emendou chute de dentro da área e exigiu boa defesa de Lucas Arcanjo. O Vitória respondeu em jogada de Cáceres pela direita, que terminou em chute por cima de Erick. Logo depois, o Cerro Largo quase chega ao gol em cobrança de falta venenosa de Añasco pela ponta direita.

A partir dos 19 minutos o Vitória deu início a uma blitz que teve três chances claras em sequência: uma com Léo Pereira, em chute colocado à esquerda do goleiro, outra com Lucas Braga, que exigiu linda defesa de Santilli em finalização desviada, e a última com Janderson, que foi travado e desperdiçou o gol após driblar o goleiro.

O Cerro Largo resistiu à pressão e foi mais efetivo para abrir o placar com Peraza. O camisa 13 aproveitou cruzamento na medida de Añasco aos 29 minutos e cabeceou à direita de Lucas Arcanjo, sem chances para o goleiro rubro-negro. Aos 41 minutos, porém, Léo Pereira foi derrubado dentro da área e arbitragem marcou pênalti. Mas, após longa revisão, a infração foi anulada com auxílio do VAR. Por fim, Jamerson e Léo Pereira assustaram o goleiro Santilli, mas não foi suficiente para uma reação.

Próximos jogos

O Vitória tem novo compromisso no Barradão, às 18h30 (de Brasília) de domingo (27), quando enfrenta o Grêmio pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Já o Cerro Largo entra em campo na próxima segunda-feira (28), às 19h (de Brasília), contra o Racing, pelo Campeonato Uruguaio.

✅ FICHA TÉCNICA

VITÓRIA X CERRO LARGO

3ª RODADA - COPA SUL-AMERICANA

🗓️ Data e horário: 23/04/2025, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Barradão, Salvador;

🥅 Gols: Peraza, 29'/2ºT (Cerro Largo)

🟨 Cartões amarelos: Matheuzinho, Ronald, Janderson e Lucas Braga (Vitória); Nicolás Bertocchi, Alan García e Parada (Cerro Largo)

🟥 Cartões vermelhos: -

🧑‍🤝‍🧑 Público pagante: 12.975;

💸 Renda: R$272.630,00

⚽ ESCALAÇÕES

Vitória (Técnico: Thiago Carpini)

Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres (Claudinho), Lucas Halter, Edu e Jamerson; Baralhas (Pepê), Ronald e Matheuzinho; Gustavo Mosquito (Léo Pereira), Erick (Lucas Braga) e Janderson (Fabri).

Cerro Largo (Técnico: Danielo Núñez)

Gino Santilli; Alan García, Alan Di Pippa, Facundo Parada (Ferrares) e Facundo Bonifazi; Matías Mir, Sebastián Assis, Maximiliano Añasco (Medina) e Nicolás Bertochi (Lucas Correa); Leandro Otormín (Gianoli) e Mauricio Affonso (Peraza).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: José Mendez (PAR);

🚩 Assistentes: Jose Cuevas (PAR) e Julio Aranda (PAR);

🖥️ VAR: Fernando Lopez (PAR).