Jair Ventura fica no Vitória em 2026? Veja resposta do técnico

Em meio à crescente do Vitória nesta reta final de Campeonato Brasileiro, que fez o time sair da zona de rebaixamento, uma pergunta começa a tomar conta nos bastidores do clube: o técnico Jair Ventura fica para a próxima temporada? Anunciado no dia 24 de setembro, ele chegou para ser um "bombeiro" na missão de livrar o Leão da queda e conseguiu encontrar a solidez que culminou nos atuais quatro jogo de invencibilidade.

Mas a permanência de Jair Ventura no cargo vai depender muito, querendo ou não, da permanência do Vitória na Série A, apesar do treinador de 46 anos ter mostrado potencial para fazer um bom trabalho com o atual elenco. Em 11 jogos, são cinco vitórias, dois empates e quatro derrotas (51,5% de aproveitamento).

Jair foi perguntado sobre essa possível permanência durante a entrevista coletiva depois da vitória contra o Sport, mas preferiu não cravar nada.

— Não gosto de falar disso, parece que estou cavando um lugar. Mas o que eu posso dizer é que meu presidente falou que quer contar comigo em 2026. Eu estou extremamente feliz aqui no Vitória, mas também fui extremamente feliz no Sport. São dez anos de carreira — avisou.

➡️Técnico do Vitória, Jair Ventura já evitou rebaixamento do Sport

O treinador, inclusive, tem um histórico de continuidade em 40% dos times que comandou antes de chegar ao Vitória. Quando estava no Botafogo (2016/2017), Sport (2020/2021), Juventude (2021/2022) e Atlético Goianiense (2023/2024) ele fez bons trabalhos e garantiu a manutenção no cargo mesmo com a virada do ano.

Jair Ventura comanda treino do Vitória (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Vitória pode repetir roteiro de Carpini

O Vitória já escreveu um roteiro parecido com o de Jair Ventura na temporada passada, quando Thiago Carpini chegou para estancar a crise do clube e conseguiu escapar do rebaixamento com certa folga. Carpini, por sinal, permaneceu no Rubro-Negro até julho deste ano, quando começou a dança das cadeiras no comando até a chegada de Jair Ventura.

A grande diferença entre os dois é que Carpini desembarcou em Salvador no mês de maio de 2024 e teve muito mais tempo para trabalhar.

Para assegurar a manutenção no cargo e começar a planejar um 2026 mais tranquilo, Jair Ventura tem a missão de comandar o Vitória em mais um jogo decisivo na luta contra o rebaixamento. A partir das 16h deste sábado (horário de Brasília), o Leão enfrenta o Mirassol, no Barradão, pela 36ª rodada da Série A.