Vitória e Universidad Católica estão escalados para a estreia na Sul-Americana. A partida válida pelo grupo B acontece às 21h30 (de Brasília), no Barradão, e marca o retorno de Baralhas e Matheuzinho ao time titular do Rubro-Negro baiano.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Matheuzinho em ação pelo Vitória na Copa do Brasil Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O volante sentiu um incômodo no quadril após o Ba-Vi da final do Campeonato Baiano e desfalcou o Vitória na derrota para o Juventude, no jogo de estreia do Campeonato Brasileiro.

Outro que volta de lesão e está na escalação do Vitória é o meia Matheuzinho, um dos principais nomes do elenco rubro-negro. Ele se recuperava lesão muscular e chegou a entrar em campo no sacrifício pela final do estadual, mesmo sem condições de jogo. Matheuzinho, então, retornou ao departamento médico e desfalcou o Leão contra o Moto Club, na última quarta-feira, e contra o Juventude, no sábado.

continua após a publicidade

Já do lado equatoriano, os desfalques são o meia Facundo Martínez e o goleiro Rafael Romo, ambos lesionados.

Escalações de Vitória x Universidad Católica

O Vitória entra em campo com a seguinte escalação: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Lucas Halter, Zé Marcos e Hugo; Ricardo Ryller, Baralhas e Matheuzinho; Gustavo Mosquito, Lucas Braga e Janderson.

Já a Universidad Católica começa o jogo com: Johan Lara; Daykol Romero, Anangonó, Luis Cangá e Carlos Medina; Luis Castillo, Jero Cacciabue, Luis Moreno e Mauro Díaz; Ismael Díaz e Londoño.

continua após a publicidade

Além de Vitória e Universidad Católica, o grupo B também é formado por Defensa y Justicia (ARG) e Cerro Largo (URU). O jogo da primeira rodada entre essas duas equipes está marcado para as 21h30 desta quinta-feira (horário de Brasília), no Uruguai.

+ Guia da Sul-Americana: Vitória ressurge no continente e quer surpreender