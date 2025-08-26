Demissão de Carille deixa o Vitória ‘à deriva’ no Brasileirão

Depois da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Vitória vai precisar se reconstruir mais uma vez. E não é para menos, afinal o clube sofreu um dos maiores vexames de sua história ao ser goleado por 8 a 0 pelo Flamengo, na última segunda-feira, no Maracanã, desempenho que resultou na demissão do técnico Fábio Carille. Esse é mais um claro sintoma de um planejamento falho da diretoria, que deixa o Rubro-Negro "à deriva" na reta final do principal torneio da temporada.

continua após a publicidade

✅ Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias

O Vitória sai do Rio de Janeiro humilhado depois de sofrer a maior goleada da história dos pontos corridos e confirmar os desvios de rota da diretoria nesta temporada, erros que o próprio presidente já admitiu em outros momentos de crise nesta temporada, que não foram poucos.

Vale lembrar que o Rubro-Negro acumula eliminações precoces na Copa do Nordeste e Copa do Brasil, vice do estadual diante do Bahia e ainda teve o treinador Thiago Carpini demitido há menos de dois meses.

continua após a publicidade

O Vitória, inclusive, se junta a Juventude, Santos e Sport como times que já tiveram duas trocas de treinadores neste Brasileirão.

+ Vitória é humilhado pelo Flamengo e segue cartilha do rebaixamento no Brasileirão

Carille comanda o Vitória contra o Sport (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Quais os próximos passos para o Vitória?

Com a saída de mais um técnico, o Vitória precisa recalcular a rota. Independente de quem assumir o time, a missão de livrar o time do rebaixamento será das mais complicadas. Neste momento, Rodrigo Chagas, que conhece muito bem o clube, assume interinamente enquanto a diretoria não encontra um substituto para Carille.

Mas o buraco é muito mais fundo e também passa pela reformulação mal feita do elenco de 2024 para 2025. Peças importantes deixaram o clube e o novo time não conseguiu se encaixar, tanto taticamente quanto mentalmente, já que nos últimos jogos o Vitória teve dificuldades para sustentar os resultados.

continua após a publicidade

Ao término da 21ª rodada, o Vitória segue à deriva no Campeonato Brasileiro, à espera de um resgate que pode chegar tarde de mais.