Com Thiago Couto, Vitória está escalado para enfrentar o Sport

O Vitória está escalado para o confronto decisivo contra o Sport logo mais às 18h30 deste domingo (horário de Brasília) na Ilha do Retiro, pela 35ª rodada do Brasileirão. Mesmo com desfalque de atleta titular, Jair Ventura tem o "reforço" do goleiro Thiago Couto, que, depois de negociações durante toda a semana, está liberado para jogar contra o time ao qual pertence.

continua após a publicidade

➡️Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias

O goleiro de 26 anos chegou ao Rubro-Negro baiano em junho deste ano para ser uma sombra de Lucas Arcanjo - atualmente lesionado -, em uma troca por empréstimo pelo goleiro Gabriel Vasconcelos, que foi para o Sport. Devido às cláusulas contratuais, Couto não poderia jogar neste domingo, mas a diretoria do Vitória se acertou com o time pernambucano para tê-lo em campo e abater parte da multa de um valor que o Leão da Ilha devia referente à transferência do atacante Léo Pereira.

Por outro lado, o Vitória terá o desfalque do volante Willian Oliveira, que vinha sendo titular na equipe, mas está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. Ronald será o substituto.

continua após a publicidade

➡️Técnico do Vitória, Jair Ventura já evitou rebaixamento do Sport

Vestiário do Vitória; veja abaixo as escalações do Rubro-Negro e Sport (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Escalações de Vitória e Sport

Diante desse cenário, a escalação do Vitória contra o Sport é a seguinte: Thiago Couto; Lucas Halter, Camutanga e Edu; Raúl Cáceres, Ronald, Baralhas e Ramon; Aitor Cantalapiedra, Erick e Renzo López.

Já o Leão da Ilha vai a campo com: Caíque França; Matheus Alexandre, Ramon Menezes Rafael Thyere e Luan Cândido; Rivera, Lucas Kal e Lucas Lima; Matheusinho, Pablo e Léo Pereira.

continua após a publicidade

SPORT X VITÓRIA

35ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: domingo, 23 de novembro de 2025, às 18h30 (de Brasília);

📍 Local: Ilha do Retiro, Recife;

📺 Onde assistir Sport x Vitória: Premiere;

🟨 Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ);

🚩 Assistentes: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Anne Kesy Gomes de Sá (AM);

🖥️ VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG).