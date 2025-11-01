Cheio de desfalques, Vitória tem escalação definida para pegar o Cruzeiro

O Vitória está escalado para a partida de logo mais às 16h deste domingo (horário de Brasília) contra o Cruzeiro, no Mineirão, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com dez desfalques, Jair Ventura precisou quebrar a cabeça para montar o time titular em busca de recuperação no torneio.

continua após a publicidade

✅ Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias

Dos dez nomes, apenas dois são por suspensão: o zagueiro Lucas Halter e o volante Ronald. O restante se recupera de lesão.

Confira os jogadores que estão no departamento médico do Vitória:

Lucas Arcanjo (goleiro) - rompimento colateral no joelho; Alexandre Fintelman (goleiro) - passou por cirurgia no quadril; Raúl Cáceres (lateral-direito) - lesão na posterior da coxa direita; Claudinho (lateral-direito) - lesão no joelho esquerdo; Jamerson (lateral-esquerdo) - em reabilitação depois de cirugia no tornozelo; Rúben Ismael (volante) - passou por cirurgia depois de lesão no LCA do joelho esquerdo; Baralhas (volante) - lesão na posterior da coxa esquerda; Fabri (atacante) - lesão na posterior da coxa direita.

Diante do alto número de ausências, Jair Ventura é obrigado a mexer taticamente na equipe, com a utilização de Erick como ala e a volta de Matheuzinho à função de meia mais avançado.

A boa notícia para o clube é o retorno do jovem zagueiro Kauan Coutinho, de 18 anos, uma das principais promessas do clube, que se recuperou de cirurgia no tornozelo e está entre os 23 relacionados. Outro retorno importante é o do zagueiro Edu, recuperado de uma lesão no adutor da coxa direita. Já Raúl Cáceres, que cumpriu suspensão contra o Corinthians, virou desfalque de última hora por conta de lesão na coxa.

continua após a publicidade

➡️Joias do Lance!: Kauan simboliza retomada da 'Fábrica de Talentos' do Vitória

Jair Ventura no vestiário do Vitória (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Escalação de Vitória e Cruzeiro

Dessa forma, a escalação do Vitória contra o Cruzeiro é a seguinte: Thiago Couto; Camutanga, Neris, Zé Marcos e Ramon; Willian Oliveira, Dudu e Matheuzinho; Erick, Aitor Cantalapiedra e Renato Kayzer.

Já a Raposa vai a campo com: Cássio, William, João Marcelo, Jonathan Jesus e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Arroyo e Kaio Jorge.

continua após a publicidade

CRUZEIRO X VITÓRIA

31ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: sábado, 1º de novembro de 2025, às 16h (de Brasília);

📍 Local: Mineirão, em Belo Horizonte;

📺 Onde assistir Cruzeiro x Vitória: Premiere;

🟨 Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO);

🚩 Assistentes: Neuza Inês Back (SP) e Hugo Sávio Xavier Corrêa (GO);

🖥️ VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC).