Cheio de desfalques, Vitória tem escalação definida para pegar o Cruzeiro
Rubro-Negro tem quase um time inteiro indisponível para a partida
- Matéria
- Mais Notícias
O Vitória está escalado para a partida de logo mais às 16h deste domingo (horário de Brasília) contra o Cruzeiro, no Mineirão, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com dez desfalques, Jair Ventura precisou quebrar a cabeça para montar o time titular em busca de recuperação no torneio.
Goleiro reserva do Vitória admite ‘falta de ritmo’ para enfrentar o Cruzeiro
Vitória
Bahia abre vantagem contra o Vitória na final do Baianão Feminino
Futebol Feminino
Cruzeiro x Vitória, pelo Brasileiro: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações
Onde Assistir
✅ Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias
Dos dez nomes, apenas dois são por suspensão: o zagueiro Lucas Halter e o volante Ronald. O restante se recupera de lesão.
Confira os jogadores que estão no departamento médico do Vitória:
- Lucas Arcanjo (goleiro) - rompimento colateral no joelho;
- Alexandre Fintelman (goleiro) - passou por cirurgia no quadril;
- Raúl Cáceres (lateral-direito) - lesão na posterior da coxa direita;
- Claudinho (lateral-direito) - lesão no joelho esquerdo;
- Jamerson (lateral-esquerdo) - em reabilitação depois de cirugia no tornozelo;
- Rúben Ismael (volante) - passou por cirurgia depois de lesão no LCA do joelho esquerdo;
- Baralhas (volante) - lesão na posterior da coxa esquerda;
- Fabri (atacante) - lesão na posterior da coxa direita.
Diante do alto número de ausências, Jair Ventura é obrigado a mexer taticamente na equipe, com a utilização de Erick como ala e a volta de Matheuzinho à função de meia mais avançado.
A boa notícia para o clube é o retorno do jovem zagueiro Kauan Coutinho, de 18 anos, uma das principais promessas do clube, que se recuperou de cirurgia no tornozelo e está entre os 23 relacionados. Outro retorno importante é o do zagueiro Edu, recuperado de uma lesão no adutor da coxa direita. Já Raúl Cáceres, que cumpriu suspensão contra o Corinthians, virou desfalque de última hora por conta de lesão na coxa.
➡️Joias do Lance!: Kauan simboliza retomada da 'Fábrica de Talentos' do Vitória
Escalação de Vitória e Cruzeiro
Dessa forma, a escalação do Vitória contra o Cruzeiro é a seguinte: Thiago Couto; Camutanga, Neris, Zé Marcos e Ramon; Willian Oliveira, Dudu e Matheuzinho; Erick, Aitor Cantalapiedra e Renato Kayzer.
Já a Raposa vai a campo com: Cássio, William, João Marcelo, Jonathan Jesus e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Arroyo e Kaio Jorge.
CRUZEIRO X VITÓRIA
31ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: sábado, 1º de novembro de 2025, às 16h (de Brasília);
📍 Local: Mineirão, em Belo Horizonte;
📺 Onde assistir Cruzeiro x Vitória: Premiere;
🟨 Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO);
🚩 Assistentes: Neuza Inês Back (SP) e Hugo Sávio Xavier Corrêa (GO);
🖥️ VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC).
- Matéria
- Mais Notícias