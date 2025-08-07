O Vitória segue os trabalhos nesta quinta-feira de olho na partida contra o São Paulo, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Morumbis.

continua após a publicidade

✅ Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias

Agenda do Vitória

O elenco se apresenta às 8h30 desta quinta (horário de Brasília) e só terá mais um treino nesta sexta antes de embarcar para São Paulo, onde enfrenta o Tricolor Paulista às 18h30 deste sábado, pela 19ª rodada do Brasileirão.

+ Emprestado pelo São Paulo, Erick não vai defender o Vitória no Morumbi

Baixa no elenco

O lateral Raúl Cáceres segue no departamento médico para se recuperar de uma lesão muscular grau 2. Ele já não jogaria contra o São Paulo por ter recebido o terceiro cartão amarelo na última rodada. O prazo de recuperação do atleta não foi divulgado.

continua após a publicidade

Raúl Cáceres em treino do Vitória (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Sub-17 e sub-15

As duas categorias da base rubro-negra entram em reta final de preparação para encarar o FSA, tanto pelo Baianão Sub-15 quanto pelo Baianão Sub-17. As partidas estão marcadas para as 9h e 10h30 deste sábado (horário de Brasília), respectivamente, no Barradão.

Próximos jogos na agenda do Vitória

São Paulo x Vitória (18h30 do dia 09/08) - 19ª rodada do Brasileirão;

(18h30 do dia 09/08) - 19ª rodada do Brasileirão; Vitória x Juventude (18h30 do dia 16/08) - 20ª rodada do Brasileirão;

(18h30 do dia 16/08) - 20ª rodada do Brasileirão; Flamengo x Vitória (21h do dia 25/08) - 21ª rodada do Brasileirão;

(21h do dia 25/08) - 21ª rodada do Brasileirão; Vitória x Atlético-MG (18h30 do dia 31/08) - 22ª rodada do Brasileirão;

(18h30 do dia 31/08) - 22ª rodada do Brasileirão; Fortaleza x Vitória (data e horário a definir) - 23ª rodada do Brasileirão.

Leia mais notícias do Leão

➡️Vitória é um dos poucos times que ainda não venceram como visitante no Brasileirão

➡️Sem malícia, Vitória paga caro com gols sofridos no fim

➡️Emprestado pelo São Paulo, Erick não vai defender o Vitória no Morumbi