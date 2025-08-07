Agenda L!: curtinhas do Vitória do dia 07/8/2025
Rubro-Negro segue os treinos nesta quinta
- Matéria
- Mais Notícias
O Vitória segue os trabalhos nesta quinta-feira de olho na partida contra o São Paulo, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Morumbis.
Relacionadas
✅ Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias
Agenda do Vitória
O elenco se apresenta às 8h30 desta quinta (horário de Brasília) e só terá mais um treino nesta sexta antes de embarcar para São Paulo, onde enfrenta o Tricolor Paulista às 18h30 deste sábado, pela 19ª rodada do Brasileirão.
+ Emprestado pelo São Paulo, Erick não vai defender o Vitória no Morumbi
Baixa no elenco
O lateral Raúl Cáceres segue no departamento médico para se recuperar de uma lesão muscular grau 2. Ele já não jogaria contra o São Paulo por ter recebido o terceiro cartão amarelo na última rodada. O prazo de recuperação do atleta não foi divulgado.
Sub-17 e sub-15
As duas categorias da base rubro-negra entram em reta final de preparação para encarar o FSA, tanto pelo Baianão Sub-15 quanto pelo Baianão Sub-17. As partidas estão marcadas para as 9h e 10h30 deste sábado (horário de Brasília), respectivamente, no Barradão.
Próximos jogos na agenda do Vitória
- São Paulo x Vitória (18h30 do dia 09/08) - 19ª rodada do Brasileirão;
- Vitória x Juventude (18h30 do dia 16/08) - 20ª rodada do Brasileirão;
- Flamengo x Vitória (21h do dia 25/08) - 21ª rodada do Brasileirão;
- Vitória x Atlético-MG (18h30 do dia 31/08) - 22ª rodada do Brasileirão;
- Fortaleza x Vitória (data e horário a definir) - 23ª rodada do Brasileirão.
Leia mais notícias do Leão
➡️Vitória é um dos poucos times que ainda não venceram como visitante no Brasileirão
➡️Sem malícia, Vitória paga caro com gols sofridos no fim
➡️Emprestado pelo São Paulo, Erick não vai defender o Vitória no Morumbi
- Matéria
- Mais Notícias