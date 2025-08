Na última rodada do primeiro turno, contra o São Paulo, o Vitória vai ter a missão de fazer algo inédito até aqui no Brasileirão para ganhar respiro na luta contra a zona de rebaixamento: vencer fora de casa. E a missão não será das mais simples, já que o Tricolor Paulista vem embalado na competição, venceu as quatro últimas partidas e vai tentar usar o fator casa para se consolidar na luta pelo G-4.

Por isso, cabe ao Vitória de Fábio Carille fazer um jogo de margem zero contra a equipe de Hernán Crespo no Morumbis. Essa é uma tarefa difícil para o grupo rubro-negro, que só somou cinco dos 27 pontos disputados longe de Salvador. A situação só não é pior do que a do Fortaleza, Sport e Juventude, trio que está na zona de rebaixamento.

Piores visitantes do Brasileirão (dados da UFMG):

Juventude - oito derrotas em oito jogos (0% de aproveitamento);

(0% de aproveitamento); Sport - dois empates e seis derrotas em oito jogos (8,3% de aproveitamento);

(8,3% de aproveitamento); Vitória - cinco empates e quatro derrotas em nove jogos (18,5% de aproveitamento);

(18,5% de aproveitamento); Vasco - uma vitória, um empate e seis derrotas em oito jogos (16,6% de aproveitamento);

(16,6% de aproveitamento); Fortaleza - quatro empates e três derrotas em sete jogos (19% de aproveitamento).

Claudinho se envolve em confusão contra o Mirassol, no Maião, em mais uma partida do Vitória como visitante na Série A (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Desempenho fora de casa com Carille

O Vitória não há perde há cinco jogos sob o comando de Fábio Carille, mas, desde a chegada do novo treinador, o desempenho como visitante não tem melhorado muito. Foram três jogos fora de casa, com derrota para Internacional e empates contra Botafogo e Mirassol, times que brigam na parte de cima da tabela.

— Vamos entregar muita dedicação dentro de campo, muito trabalho, não quero jogador trotando em campo, sendo passivo na marcação. A gente veio de um jogo bom contra o Mirassol em um campo muito difícil de jogar. Então acho que nos dois últimos jogos já mostramos evolução — destacou Carille depois do empate contra o Palmeiras.

Por isso, cabe ao Vitória mostrar que de fato vem em evolução para conquistar três pontos tentar terminar o primeiro turno longe da zona da degola.