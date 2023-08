Em uma noite de domingo chuvosa no Maracanã, Flamengo e São Paulo fizeram um duelo de muita vontade e nem tanta inspiração. O Tricolor Paulista saiu na frente com gol de Lucas Moura, ainda no primeiro tempo, mas o Rubro-Negro arrancou o empate em 1 a 1 com gol de Pedro, de pênalti, nos acréscimos da etapa final. O resultado não acalmou os ânimos da torcida do Flamengo, que protestou durante praticamente toda a partida, ainda um resquício da eliminação precoce na Libertadores no meio da última semana. VEJA OS LANCES DA PARTIDA NO PLAYER ACIMA.