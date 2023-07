Implacável! O Bragantino venceu o Fortaleza por 3 a 0 neste sábado (29), na Arena Castelão, pelo Brasileirão. Luan Cândido, Bruninho e Thiago Borbas marcaram os gols do Massa Bruta, que dorme no G6 da competição, em 6º, com 28 pontos. O Leão é o 11º, com 23. Veja no player acima os melhores momentos da partida!