O Cuiabá quebrou a invencibilidade do Fortaleza na Arena Castelão no Brasileirão. Neste domingo (16), o Dourado venceu o Leão por 1 a 0, com gol de Deyverson, e garantiu um importante triunfo na competição nacional. Agora, o Cuiabá é o 13º colocado, com 19 pontos. O Fortaleza é o 8º, com 23. Veja os melhores momentos no player acima.