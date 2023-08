Pelo Brasileirão, Coritiba e Flamengo fizeram um jogo recheado de gols no Couto Pereira, em Curitiba. Melhor para o Rubro-Negro, que saiu com os três pontos graças ao gol de Gerson, já nos últimos minutos da partida. Com a vitória por 3 a 2, a equipe carioca está de volta ao G4 da competição. Já o Coxa vê o cenário cada vez mais complicado no Z4.



