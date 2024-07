Souza e Zé Gabriel aparecem juntos em treino com elenco. (Foto: Reprodução/VascoTV)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 15/07/2024 - 17:47 • Rio de Janeiro

Nesta segunda-feira (15), o Vasco divulgou imagens do primeiro treino de Philippe Coutinho e Souza com o elenco. Nas imagens, foi possível ver os volantes juntos ouvindo as orientações do técnico Rafael Paiva. Por isso, torcedores relembraram indiretas que os jogadores trocaram no ano passado.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Em 2023, Souza esteve muito próximo de retornar ao Vasco ao fim da temporada. O volante já tinha um acordo encaminhado com Paulo Bracks, o então diretor de futebol, e vinha treinando no clube para ser reforço em 2024. Porém, com a chegada de Alexandre Mattos, o negócio esfriou e o jogador acabou acertando com o Basaksehir, da Turquia.

Ao ser dispensado pelo diretor de futebol, o volante curtiu uma publicação de um torcedor criticando a decisão de Alexandre Mattos e citando Zé Gabriel, o volante titular da equipe na época.

– Pelo visto o Mattos nem procurou o atleta... Uma pena. Nosso volante é o Zé Gabriel... De Lucca! Espero que venha alguém melhor que o Souza, é o mínimo.

A publicação repercurtiu nas redes sociais e chegou até Zé Gabriel, que respondeu em tom de ironia.

– Famoso "kkkkk".

Com a divulgação do treino desta segunda (15), torcedores brincaram com a situação nas redes sociais. Confira!

Souza tem passagem por pelo Porto (POR), Grêmio, São Paulo, Fenerbahçe (TUR), Al-Ahli (SAU), Besiktas (TUR), Beijing Guoan (CHN) e Basaksekir (TUR), e retorno à Colina aos 35 anos. Já Zé Gabriel, tem passagens pelo Internacional e tem 25 anos. Agora, os jogadores vão disputar posição no Vasco.

➡️ Projete a tabela de classificação do Brasileirão com o simulador do Lance!