Ídolo do Vasco, Geovani recebe alta após ser internado em estado crítico

O ex-jogador Geovani Silva recebeu alta hospitalar nesta terça-feira (5), após mais de um mês internado por complicações pulmonares. O ídolo do Vasco e da Desportiva Ferroviária está em casa, mas segue com cuidados médicos em tempo integral. A família confirmou a informação por meio de comunicado nas redes sociais.

— Seguimos confiantes e em oração sempre, pedindo pela sua plena recuperação e com gratidão a Deus, aos amigos e aos profissionais por todo cuidado — diz nota assinada por familiares.

Geovani ainda utiliza traqueostomia e sonda nasoenteral para alimentação, e a recuperação será feita em casa, com acompanhamento de médicos, enfermeiros e fisioterapeutas. Por orientação da equipe médica, as visitas estão restritas, em razão da imunidade ainda fragilizada. A família agradeceu as manifestações de apoio recebidas durante o período de internação e disse seguir em oração pela plena recuperação.

O ex-jogador foi internado no dia 26 de junho, após sofrer uma parada cardiorrespiratória em casa. Ele foi socorrido pelos filhos e levado ao Hospital Praia da Costa, onde foi entubado. No dia seguinte, já transferido para outra unidade em Vitória, Geovani teve mais duas paradas cardíacas. Na primeira, a reanimação durou 13 minutos; na segunda, foram mais oito. O quadro era considerado grave, e ele permaneceu na UTI até 24 de julho, quando foi transferido para o quarto.

Essa foi a segunda vez que Geovani enfrentou problemas cardíacos. Em 2022, ele ficou cerca de 20 dias hospitalizado por inchaços no corpo e complicações no coração. O ex-jogador também já havia tratado um câncer na coluna vertebral, em 2015, e, em 2024, foi internado por desidratação associada a inflamação e infecção intestinal. Nos últimos meses, Geovani vinha aparecendo com frequência em jogos do Vasco e do futebol capixaba.

