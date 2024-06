Copiar Link

O projeto do potencial construtivo para a reforma de São Januário, estádio do Vasco, foi votado na Câmara dos Vereadores nesta quinta-feira (6) e aprovado pela maioria, em primeira votação, com o voto do Vice-Presidente do Flamengo, Marcos Braz.

Durante justificativa de voto, o dirigente pediu a isonomia e coerência dos vereadores para quando o estádio do Flamengo for votado na Câmara. Confira o vídeo:



– Deixar claro minha posição aqui em relação ao estádio do Vasco. É um projeto que é muito bom para a cidade. É um projeto que apresenta números satisfatórios, númeors importantes. Mas quero deixar claro aqui, sendo vice-presidente de futebol do Flamengo, que eu espero a coerência da mesma forma quando o projeto do estádio do Flamengo estiver aqui derntro (Câmara dos Vereadores). - disse Braz.

– Nós debatemos esse assunto, nós chegamos no mesmo sentimento de que esses prohetos são bons para a cidade. Só espero que esses amigos aqui, que vão votar a favor do estádio do Vasco da Gama, ter um compromisso de que quando vier o do Flamengo seja honrado o que for tratado aqui.

Ainda haverá a terceira audiência pública sobre o potencial construtivo da reforma de São Januário, que será realizada na Colina Histórica, na próxima terça-feira, às 19h.

O Vasco também pretende realizar a venda dos naming rights de São Januário para captar mais recursos e aumentar o orçamento da reforma do estádio. Esse plano visa a ampliação de São Januário para 46 mil torcedores.