Rossi foi um dos principais destaques do Vasco na goleada por 5 a 1, sobre o Coritiba, na volta do público a São Januário. O atacante deu a assistência para o gol de Zé Gabriel, e marcou ainda no primeiro tempo o segundo gol do time. O jogador se declarou ao clube e afirmou que vai ser difícil dormir nesta noite.