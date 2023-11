VASCO (Técnico: Ramon Díaz)

Léo Jardim; Medel (Robson/36' do 2º), Maicon e Léo; Paulo Henrique (Puma/23' do 2ºT), Zé Gabriel, Paulinho (Praxedes/23' do 2ºT), Marlon Gomes (Payet/36' do 2ºT) e Lucas Piton; Gabriel Pec (Mateus Carvalho/41' do 2ºT) e Vegetti.