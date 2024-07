(Foto: Fabio Moreira Pinto/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/07/2024 - 21:33 • Rio de Janeiro

A derrota do Vasco para o Grêmio por 1 a 0, na noite deste domingo (28), pela 20ª rodada do Brasileirão, deixou o atacante Vegetti na bronca com a arbitragem da partida, além de inconformado com o estado do gramado encharcado da Arena Condá.

O vascaíno relembrou a rodada passada do Brasileirão, quando o time gaúcho reclamou de um pênalti marcado no empate por 2 a 2 com o Corinthians. O Tricolor, inclusive, formalizou uma queixa contra a arbitragem na CBF.

- Um jogo que não conseguimos jogar por causa do campo, pelo rival e pelo árbitro. Eles (Grêmio) só reclamaram depois da partida contra o Corinthians, choraram toda a semana. Não se pode jogar futebol assim. Apitou tudo, fez tumulto. Impossível, muito anti-futebol. Parece que você tem que chorar para que te ajudem um pouquinho - desabafou Vegetti.

- É impossível jogar futebol assim. Foi uma partida que o campo também não tinha condições de jogar, mas os jogadores e o treinador (do Grêmio) reclamam a todo tempo. Uma lástima - completou o camisa 99 do Vasco.

Com o resultado, o Grêmio deixou a zona de rebaixamento do Brasileirão após 11 rodadas. Enquanto isso, o Vasco permaneceu na 11ª posição na tabela de classificação do campeonato.