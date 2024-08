Vegetti iguala números de artilheiro do Vasco na Copa do Brasil de 2011

(Foto: Fabio Moreira Pinto/AGIF)







Publicada em 06/08/2024 - 09:45 • Rio de Janeiro (RJ)

Grande nome do Vasco em 2024, o atacante Pablo Vegetti vem alcançando números expressivos com a camisa do Gigante da Colina. No jogo da última terça-feira, em Goiânia, contra o Atlético-GO, foi do argentino o gol que deu o empate ao Vasco na partida.

Rumo ao título?

Com cinco gols na competição, Vegetti empatou em gols com Alecsandro, artilheiro da equipe na Copa do Brasil de 2011, ano do título da equipe. Se o Vasco for até a final, o Pirata terá mais sete jogos para superar a marca do atacante, ou, quem sabe, ultrapassar Edmundo, com seis gols em 2008, e Valdiram, que balançou a rede sete vezes em 2006.

Maiores artilheiros do Vasco na história da Copa do Brasil

2006: Valdiram - 7 gols

2008: Edmundo - 6 gols

2011: Alecsandro - 5 gols