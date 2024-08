Jogador do Vasco nega propostas para o exterior: ‘Completamente falso’

Galdames em treinamento com o time do Vasco. (Foto: Reprodução/Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/08/2024 - 17:35 • Rio de Janeiro

Um dos fortes boatos recentes sobre saídas do Vasco foi desmentido após o empate com o RB Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro. Questionado sobre um possível retorno ao futebol chileno, o meia Pablo Galdames afirmou que ele e seu representante não foram procurados.

-Nesta janela não me ligaram da Universidad Católica. Nem a mim, nem ao meu representante. Não sei quem está publicando essas noticias, pois são falsas - afirmou Pablo Galdames.

Contratado no início do ano, está sendo pouco aproveitado pelo treinador Rafael Paiva. No empate por 2 a 2 com o RB Bragantino, no último sábado, o chileno sequer entrou em campo. Antes disso, ele não tinha sido nem relacionado para os compromissos contra Atlético-GO (por Brasileiro e Copa do Brasil) e Grêmio.

Galdames balançou as redes pelo Vasco no clássico contra o Botafogo. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Aos 27 anos, o jogador soma 22 jogos com a camisa do Vasco, com dois gols e quatro assistências. Pouco aproveitado, o jogador tem sido alvo de especulações que apontam o retorno do atleta ao Chile. Antes de atuar no futebol argentino e italiano, Galdames jogou no Unión Española, clube que o revelou.