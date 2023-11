Com o cartão vermelho, o argentino foi denunciado no artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, referente às práticas de agressões físicas, quando acertou Bruno Melo com uma cotovelada. O jogador poderia pegar um "gancho" de quatro a 12 jogos e ficar fora da reta final do Brasileirão, com o Vasco em perigo na parte inferior da tabela de classificação.



