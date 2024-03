Vasco e Nova Iguaçu se enfrentam na semifinal do Carioca (Foto: Leandro Amorim/Vasco)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/03/2024 - 15:52 • Rio de Janeiro (RJ)

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) definiu o local da primeira partida entre Vasco e Nova Iguaçu, pela semifinal do Campeonato Carioca. As equipes vão se enfrentar no Maracanã.

Vasco e Nova Iguaçu se enfrentam neste domingo (10). O horário ainda será definido pela Ferj. A Laranja da Baixada tem a vantagem de dois resultados iguais para avançar à final.

Do outro lado do chaveamento estão os rivais Flamengo e Fluminense. Ambos se enfrentam um dia antes, no sábado (9), em horário a ser definido, também no Maracanã.

O Flamengo é o campeão da Taça Guanabara. Com isso, o Rubro-Negro tem a vantagem do empate contra o Fluminense.

Ramón Díaz vai comandar o Vasco pela primeira vez nas finais do Carioca (Foto: Leandro Amorim/Vasco)