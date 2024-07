Vasco tem o desejo que o clássico contra o Fluminense aconteça no Maracanã. (Foto: João Brandão / Lance!)







Escrito por Isabelle Favieri e Gabriel Dayrell Guimarães • Publicada em 23/07/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro • Atualizada em 23/07/2024 - 10:32

O clássico entre Vasco e Fluminense ainda não tem local definido. O Bepe não autoriza que a partida seja em São Januário por ser considerado um jogo de alto risco. Os times se enfrentem no próximo dia 10 de agosto, pela 22ª rodada do Brasileirão.

– Em São Januário (Vasco x Fluminense) porque o Bepe não autorizou. A gente ia botar em Brasília, mas a agenda está fechada. Cariacica é uma alternativa. O Maracanã a gente conversou num momento de negociação onde achamos que o custo ia ser muito maior do que a receita. Os dois clubes estão com dificuldade. É uma alternativa. O Vasco quer jogar em São Januário, no Maracanã e eu também quero. - disse o presidente vascaíno.

O Botafogo chegou a negar que a partida acontecesse no Nilton Santos, mas Thairo Arruda, CEO do Botafogo, e Carlos Amodeo, CEO do Vasco, tentam viabilizar o acordo. Para que aconteça, o Glorioso avalia adiar alguns eventos que aconteceriam no fim de semana do dia 10.

Vasco e Botafogo devem bater o martelo nos próximos dias. (Foto: Vinicius Faustini/LANCE)

O Vasco tem o desejo de jogar no Maracanã, o que também seria interessante para o Fluminense, segundo apuração do Lance!. O impasse seria a quantidade de jogos que o estádio receberia durante o período, o que poderia danificar o gramado. O Flamengo joga como mandante contra o Palmeiras no dia seguinte ao clássico.

Cariacica, que era uma opção para o Cruz-Maltino, foi descartado foi questão de segurança. Além disso, o Vasco prefere que a partida aconteça no Rio de Janeiro.

