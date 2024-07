Vasco x Fluminense: Bepe emite nota justificando proibição do clássico em São Januário

Vasco x Fluminense não pode ser realizado em São Januário (Foto: Daniel Ramalho/Vasco)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/07/2024 - 13:04 • Rio de Janeiro (RJ)

Vasco e Fluminense não podem se enfrentar em São Januário, tendo em vista que há uma proibição do Batalhão Especial de Policiamento em Estádios (Bepe). Segundo a Polícia Militar, a vistoria anual de segurança em estádios veda a realização de clássicos na Colina Histórica.

Em nota ao canal "Atenção, Vascaínos!", o Bepe citou diversas dificuldades para a realização de clássicos em São Januário. Dentre elas estão a dificuldade no trânsito e a "capilaridade da região", que possibilita emboscada e fuga de torcedores violentos.

Além disso, o Bepe também justificou a exceção para o clássico envolvendo Vasco e Botafogo. Segundo a Polícia Militar, há um ambientes de boa convivência entre os torcedores cruz-maltinos e alvinegros.

🗒️ CONFIRA A NOTA DO BEPE NA ÍNTEGRA:

"A vistoria técnica anual de segurança dos estádios realizada pela Secretaria de Estado de Polícia Militar, por meio do seu Batalhão Especial de Policiamento em Estádios veda a realização de clássicos estaduais no estádio de São Januárjo, que pertence ao Clube de Regatas Vasco da Gama.

A exceção são os clássicos contra o Botafogo de Futebol e Regatas, conhecido como o Clássico da Amizade, em que há um ambiente de boa convivência e sem um histórico de confrontos entre as torcidas de Vasco e Botafogo.

Vale salientar que a vistoria obedece a um dos artigos da Lei Geral do Esporte. O laudo aponta que o estádio de São Januário tem uma estrutura interna e externa peculiar que torna muito difícil promover a plena segurança dos frequentadores.

O documento também cita a dificuldade no trânsito das viaturas no entorno do estádio, em virtude das grandes aglomerações de pessoas e a capilaridade das vias da região, que possibilitam ocorrências de emboscadas e a fuga de torcedores violentos, como sendo um dos principais fatores para a proibição de clássicos estaduais no Estádio de São Januário.

Dados de inteligência do Batalhão Especial de Policiamento em Estádios apontam ainda que dentro da torcida do Vasco existe a presença de grupos de torcedores infiltrados, composto por indivíduos ligados à torcidas organizadas que se encontram banidas de frequentar estádios por força de uma decisão judicial, que são os principais responsáveis por praticar atos criminosos nas partidas realizadas no estádio do Vasco.

Sobre as partidas envolvendo torcidas organizadas de outros Estados, cabe destacar que estes grupos chegam ao Rio por meio das chamadas caravanas, que são escoltados por equipes da Polícia Militar desde o primeiro momento em que os ônibus acessam as dívidas do Estado do Rio de Janeiro até o local onde será realizada a partida."

Nilton Santos vai receber clássico entre Vasco e Fluminense (Foto: Staff images /CONMEBOL)

Vasco e Fluminense se enfrentam na 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico será às 21h30 de sábado (10), no Estádio Nilton Santos.