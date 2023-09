As gratuidades poderão ser retiradas a partir desta terça-feira (19), das 10h às 17h, exclusivamente na Bilheteria 11 de São Januário. Nos dias de jogos, caso ainda haja disponibilidade, a retirada poderá ser feita apenas na Bilheteria 21. Os torcedores devem apresentar o documento de identidade com foto e a comprovação do direito à gratuidade, conforme descrito no Informativo do Jogo. O Vasco, após confirmar o direito à gratuidade, realizará o cadastramento facial, que consiste em uma foto do rosto do torcedor.