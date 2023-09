Depois de folgar no domingo (17), o elenco do Vasco se reapresentou nesta segunda-feira (18), no CT Moacyr Barbosa e iniciou a preparação para o jogo contra o Coritiba, quinta-feira (21), em São Januário. Os titulares na vitória sobre o Fluminense, por 4 a 2, no Nilton Santos, realizaram um trabalho regenerativo, enquanto o restante do grupo foi a campo e trabalharam com bola.