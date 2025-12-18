Vegetti manda recado para quem não acreditou no Vasco: 'Continuem duvidando'

O Vasco da Gama segue firme em busca do título da Copa do Brasil 2025 após o empate em 0 a 0 com o Corinthians no primeiro jogo da decisão, realizado no último meio de semana. Mesmo com a igualdade no placar, o centroavante Pablo Vegetti se mostrou otimista e, em entrevista, falou com confiança sobre o momento da equipe e a caminhada até a final.

- Continuem duvidando da gente. Não tem nada a falar, a gente acredita mais na gente do que ninguém - afirmou o argentino, que chegou ao Vasco no início de 2023 e tem sido uma das referências no ataque cruzmaltino. A declaração reflete a confiança renovada da equipe, que, segundo Vegetti, passou por um grande processo de transformação desde sua chegada ao clube.

- Eu cheguei aqui em 2023. A gente quer conquistar o título, mas o clube vinha muito mal. Agora, com a chegada do presidente, fizemos uma reforma muito boa no clube. No CT, em tudo, tem muita coisa que não se vê por aí, mas que nós sentimos no dia a dia. O que se vê são os resultados, a conquista dos títulos. E hoje estamos muito perto disso - completou o atacante, ressaltando o trabalho do presidente Pedrinho e o impacto de sua gestão na reestruturação do clube.

Ao lado de Coutinho, Vegetti comemora seu contra o Fluminense pela Copa do Brasil (Foto: Affonso Andrade/AgÃªncia F8/Gazeta Press)

Confiança na luta pelo título

Vegetti também não escondeu a confiança de que o Vasco tem tudo para seguir em frente e conquistar o troféu da Copa do Brasil, apesar da dificuldade do jogo e do cenário adverso. Para ele, o empate no Maracanã foi um reflexo do bom desempenho da equipe, que fez por merecer um resultado ainda melhor.

- A gente veio para tentar ganhar o jogo e acho que fizemos um bom jogo. Até merecíamos um pouco mais que o empate, mas o jogo final é assim. Agora é voltar para casa, analisar o que fizemos de bom e melhorar onde precisamos. A final ainda está em aberto - disse o camisa 99.

Papel no elenco e respeito pela equipe

Sobre sua condição de jogador que, por vezes, entra durante o jogo, Vegetti demonstrou grande maturidade e respeito pelo time.

- Eu sei o lugar que eu ocupo. Para mim, sempre o primeiro é o Vasco. Eu respeito, sempre respeitei e sempre vou respeitar. Se eu tenho que ficar no banco para ajudar a equipe a conquistar a vitória, fico tranquilo, porque o mais importante é o time - afirmou o atacante, que tem se mostrado um grande líder dentro e fora de campo.

O segundo jogo da final da Copa do Brasil será no próximo domingo (21), às 18h (de Brasília), novamente no Maracanã, onde o Vasco tem a oportunidade de conquistar o tão sonhado título nacional.

Para acompanhar as notícias do Gigante da Colina, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.