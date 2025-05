Benjamín Garré ganhou os primeiros minutos na "Era Diniz" ao entrar em campo contra o Melgar. O argentino fez a função de Philippe Coutinho no segundo tempo e se torna mais uma opção para ser o homem da criação no time do Vasco.

Apenas Philippe Coutinho está 100% no Vasco para ser o responsável pela criação. Contra o Fluminense, o camisa 11 precisou cumprir suspensão, por ser expulso contra o Fortaleza, e foi possível notar que o time sentiu falta do jogador no meio-campo. Apesar de ser a posição de origem de Tchê Tchê, conforme dito por Diniz, o volante não conseguiu fazer a função.

Diante da escassez de opções no Vasco, Garré se mostra uma grata surpresa, já que Diniz conta com poucas alternativas. Payet não joga desde o dia 15 de abril e Estrella segue fazendo trabalhos de condicionamento. Por outro lado, Alex Teixeira é mais um jogador que o técnico quer recuperar.

- É um jogador que conheço muito pouco. Nos treinamentos, fui perguntando, vi vídeos e fui me informando. Nos últimos treinos, ele mostrou qualidade e me deu segurança para colocar ele no jogo. Ele joga nessa posição. Se ele fosse ponta, seria mais com a característica do Nuno do que do Rayan. Ele pode jogar de 10. Não tem muita diferença comigo quando joga Coutinho, Nuno, Payet. Ele vai entrar para ser mais um homem de meio de campo - analisou Diniz. E emendou:

- A primeira vez que vi ele (Garré) jogar foi hoje. O Alex Teixeira também entrou com bastante mobilidade. Se ganha um pouco de frescor e vitalidade com a entrada dos jogadores, mas perde um pouco da tática. Esse pessoal que não tá jogando nessa parada vai conseguir ficar mais nivelado daquilo que eu quero da parte tática - finalizou.

Pelo Vasco, Garré ainda não balançou a rede. Em 14 partidas, o argentino deu apenas uma assistência. O jogador soma 467 minutos em campo com a camisa cruz-maltina. Contra o Melgar, o meia jogou cerca de 26 minutos.

Garré foi anunciado pelo Vasco no final de fevereiro. O argentino foi comprado junto ao Krylya Sovetov, da Rússia, por 2,5 milhões de euros (R$ 14,9 milhões na cotação da época). Se o jogador atingir metas (jogar 40% das partidas em 2025, participação em gols e classificação para Libertadores), o Cruz-Maltino terá que desembolsar mais 1 milhão de euros (R$ 5,9 milhões).

