O Vasco fez uma proposta por Wanderson, atacante do Internacional. O Cruz-Maltino tenta o empréstimo do jogador e aguarda uma reposta do Colorado.

O Vasco ainda deve ao Internacional pela compra de David, o que dificulta o negócio. Por outro lado, o Colorado tem uma dívida com o Krasnodar, da Rússia. Com isso, o Cruz-Maltino pode "pegar" esta dívida da equipe gaúcha para ter o empréstimo de Wanderson.

O desenrolar da negociação, no momento, depende de uma resposta do Internacional. O Colorado, da mesma forma que o Vasco, atravessa uma situação financeira delicada.

Vale destacar que o Vasco tem concorrência pela contratação de Wanderson. O Bahia é um dos clubes interessados no atacante.

E o Cuello?

A tendência é de que o Vasco desista da contratação de Tomás Cuello, uma vez que o Athletico-PR fez uma alta pedida pelo argentino. O Athletico-PR quer cerca de 6 milhões de dólares (R$ xxx na cotação atual) para vender o atacante ao Cruz-Maltino.

