Vasco tem meio time desfalcado para enfrentar o Internacional, pelo Brasileirão

Escrito por Lance! • Publicada em 03/07/2024 - 22:01 • Rio de Janeiro (RJ)

O Vasco tem meio time desfalcado para enfrentar o Internacional, pelo Campeonato Brasileiro, no domingo (7). A equipe tem quatro suspensos, além dos lesionados.

No duelo contra o Fortaleza, Lucas Piton, David, Maicon e Hugo Moura entraram em campo pendurados e foram punidos com cartões amarelos. Além disso, Payet saiu de campo lesionado na etapa inicial e pode se juntar a João Victor no departamento médico.

Além do sexteto, o Cruz-Maltino não contou com Estrella para o jogo contra o time de Pablo Vojvoda, uma vez que o jovem havia deixado a partida com o Botafogo machucado. No entanto, o atleta já havia voltado a treinar.

Com isso, Rafael Paiva precisará encontrar soluções nos próximos dias para suprir as ausências no elenco. Na luta para se distanciar do Z4, o Vasco soma 14 pontos e ocupa a 14ª colocação do Campeonato Brasileiro.