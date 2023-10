SAIBA QUANDO O VASCO ENFRENTA AS CINCO EQUIPES:

Vasco x Internacional - 25/10 - 29ª rodada do Campeonato Brasileiro

Goiás x Vasco - a confirmar - 30ª rodada do Campeonato Brasileiro

Cruzeiro x Vasco - a confirmar - 33ª rodada do Campeonato Brasileiro

Vasco x América-MG - a confirmar - 34ª rodada do Campeonato Brasileiro

Vasco x Corinthians - a confirmar - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro