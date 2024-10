Vegetti comemora gol pelo Vasco, contra o Cruzeiro (Foto: Gilson Lobo/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/10/2024 - 13:50 • Rio de Janeiro (RJ)

Vasco e Bahia se enfrentam na segunda-feira (28), em São Januário, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, e o Cruz-maltino terá o desfalque de Pablo Vegetti no ataque. O argentino recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Cuiabá, por 1 a 0, e precisará cumprir suspensão automática. Em votação no canal de WhatsApp do Lance! Vasco, os torcedores cruz-maltinos pediram Alex Teixeira como seu substituto.

A última partida do Vasco sem o centroavante foi no empate por 2 a 2 com o Criciúma, no dia 18 de agosto, e o técnico Rafael Paiva optou por escalar a joia da base Rayan. Na ocasião, o jovem atacante aproveitou a oportunidade entre os titulares e anotou o segundo gol cruz-maltino no duelo.

Na enquete, 64,1% dos seguidores do Lance! votaram para que o meia-atacante ocupe a vaga de titular. Além de Alex Teixeira, GB teve 19,5%, e Rayan com 16,4% dos votos. Apesar de ter a maioria dos votos, o camisa 90 não vem conquistando muitas oportunidades em sua terceira passagem.

Alex Teixeira está em sua terceira passagem no Vasco (Foto: Daniel Ramalho / Vasco)

Em 2023, Alex Teixeira foi um dos destaques no início da "Era SAF" sob o comando de Maurício Barbieri. No entanto, o atacante perdeu espaço com a chegada de Ramón Díaz. O jogador estava livre no mercado até refroçar o Vasco na última janela de transferências.

Provável escalação do Vasco para enfrentar o Bahia

Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma Rodríguez), João Victor, Léo e Lucas Piton; Sforza, Mateus Carvalho, Puma Rodríguez (Máxime Dominguez), Philippe Coutinho e Emerson Rodríguez; Rayan (Alex Teixeira).