Escrito por Isabelle Favieri • Publicada em 04/04/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro (RJ) • Atualizada em 04/04/2024 - 08:23

O Vasco da Gama perdeu sua grande estrela pelas próximas semanas. Dimitri Payet sofreu entorse no ligamento colateral medial do joelho direito e deve ficar de fora dos gramados por aproximadamente quatro semanas. Com isso, o francês perderia as primeiras partidas do Campeonato Brasileiro.

A ausência do camisa 10 é mais um problema para a comissão técnica, que também não pode contar com Jair e Paulinho. Ambos romperam o ligamento cruzado anterior do joelho e devem desfalcar o Vasco até outubro. Assim sendo, o Cruz-Maltino fica sem seu meio-campo titular de 2023 por lesões.

Caso a recuperação de Payet ande como o planejado, o craque francês pode estar à disposição de Ramón Díaz para o confronto contra o Athletico-PR, na quinta rodada do Brasileirão. Ele será reavalidade diariamente e pode voltar antes do previsto, segundo o ge.

Com a ausência da estrela, o Vasco tem algumas opções para o meio-campo: Juan Sorza, Galdames, Matheus Carvalho, Praxedes, Zé Gabriel e De Lucca. Além de JP, Lucas Eduardo e Guilherme Estrella, Crias da Colina, que vêm treinando com o elenco principal desde o início da temporada.

O craque francês costuma atuar centralizado no meio-campo subindo para o ataque, mas já atuou como segundo atacante ou ponta esquerda. Para a estreia no Brasileirão contra o Grêmio, é possível que Ramón Díaz use Galdames nessa função, com Zé Gabriel e Juan Sforza pelos lados. Outra opção, é a entrada de Praxedes, que também está acostumado em atuar como meia-ofensivo.



A falta de um substituto adequado para Payet reforça os pedidos recorrentes da comissão ténica por reforços. Em algumas ocasiões, Ramón Díaz chegou a pedir a chegada de um volante e um ponta para esta temporada. O Vasco já tem nomes na mesa para a janela de transferências doméstica e tem como foco a contratação de Marlon Freitas, do Botafogo.

O Cruz-Maltino volta a campo no dia 14 de abril, sábado, às 19h, contra o Grêmio, em São Januário, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, Ramón Díaz terá mais 10 dias para treinar o time sem Dimitri Payet antes da estreia no Brasileirão.