Como a negociação com o colombiano do Al-Shabab, da Arábia Saudita, não avançou, o Vasco voltou a procurar Juan Sforza. A transferência ainda não está sacramentada, mas pode avançar bastante ainda nesta quinta-feira (25). O presidente do Newell' Old Boys, Ignacio Astore, está na sede da AFA (Associação de Futebol Argentino) e vai revisar a proposta após a reunião sobre o Campeonato Argentino 2024.