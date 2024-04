Payet durante partida contra o Criciuma em São Januário pelo Campeonato Brasileiro 2024. (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 30/04/2024 - 16:57 • Rio de Janeiro (RJ) • Atualizada em 30/04/2024 - 18:13

O Vasco não poderá contar com Payet para enfrentar o Fortaleza, às 19h, pela terceira fase da Copa do Brasil, no Castelão. O camisa 10 ainda não está totalmente recuperado da lesão no joelho e não embarcou para a capital cearense.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Zebra? Com R$100 no Lance! Betting, você fatura R$451 se o Vasco vencer o Fortaleza no Castelão após 20 anos

Como se a semana do vascaíno já não estivesse tumultuada o suficiente, o clube carioca ainda perdeu seu principal jogador para o jogo de ida da competição nacional. A delegação embarcou para Fortaleza na tarde desta terça (30) e o francês permaneceu no Rio de Janeiro.

De acordo com o comunicado do Vasco, o francês “seguirá em trabalho de performance, de acordo com o cronograma pré-estabelecido pelo DESP”, após sofrer uma entorse no ligamento colateral medial do joelho direito, no começo deste mês. O jogador chegou a atuar durante os primeiros 45 minutos na derrota para o Criciúma pelo Brasileirão.

Com a saída de Ramón Díaz, Rafael Paiva, ex-técnico do sub-20, comandará a equipe à beira do gramado e deve ter algumas mudanças na escalação.

Rafael Paiva em sua primeira passagem pelo Vasco (Foto: Rafael Ribeiro/Vasco)



Com a ausência do francês, Galdames deve voltar ao time titular fazer a função. Outra novidade entre os relacionados, é a presença do meia da base Guilherme Estrella, campeão da Copa Rio sub-20 na vitória por 4x1 sobre o Flamengo no último domingo.



Além de Dimitri Payet, o Cruz-Maltino também não poderá contar com o zagueiro João Victor, expulso na segunda fase da competição, quando o Vasco passou pelo Água Santa. Por isso, Rafael Paiva esboçou a defesa com Robert Rojas, Maicon e Léo.

Confira a lista completa de relacionados: