Escrito por Isabelle Favieri • Publicada em 09/09/2024 - 14:24 • Rio de Janeiro

Após dias de folga por conta da Data Fifa, o elenco do Vasco retornou ao CT Moacyr Barbosa para prepararação da partida contra o Athletico-PR, pela Copa do Brasil. Além da volta de Philippe Coutinho, o departmento médico está próximo de perder mais dois integrantes: Paulinho e Jair.

No treino do último domingo (8), divulgado pelo clube, os volantes Paulinho e Jair aparecem fazendo atividades com bola no campo, ainda separados do resto do elenco. Embora ainda não tenha uma previsão de reintegração ao resto do elenco, os atletas já fazem um trabalho com preparação física.

Paulinho e Jair romperam o ligamento cruzado anterior do joelho em fevereiro e se recuperam juntos da grave lesão. As contusões aconteceram no intervalo de uma semana entre elas: Paulinho, no joelho direito, contra o Bangu, no dia 28 de janeiro, e Jair, no joelho direito, na partida contra o Flamengo, dia 4 de fevereiro.

A expectativa do retorno, baseado na gravidade das lesões, é para outubro. O Vasco não crava o retorno para o próximo mês, pois depende da adaptação cada jogador, mas trata a evolução dos atletas como satisfória e dentro do esperado. Se tudo ocorrer bem, a tendência é que os volantes estejam à disposição de Rafael Paiva para a reta final do Campeonato Brasileiro.

Veja os jogos do Vasco em outubro:

Vasco x Juventude - 5/10 (sábado) - São Januário

(sábado) - São Januário São Paulo x Vasco - 20/10 (domingo) - Morumbis

(domingo) - Morumbis Vasco x Bahia - 26/10 - (sábado) - São Januário

O Vasco volta à campo nesta quarta-feira (11), pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Athletico-PR, em Curitiba. O Cruz-Maltino venceu o primeiro jogo por 2 a 1 e tem a vantagem do empate para classificar às semifinais. Em caso de classificação, o time da Colina terá, ainda, as duas partidas da competição no início de outubro.

Jogo de ida - 02/10 (quarta-feira)

(quarta-feira) Jogo de volta - 17/10 (quinta-feira)