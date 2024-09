Presidente do Vasco, Pedrinho explica dificuldade para contratação de zagueiros

Pedrinho, presidente do Vasco, durante partida contra o Bragantino, em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro A 2024. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/09/2024 - 10:00 • Rio de Janeiro

O Vasco chegou ao fim da janela de transferências com um balanço positivo, mas com algumas pendências no elenco. Apesar da chegada de seis reforços, a cobrança por zagueiros ficou. O presidente Pedrinho falou sobre as dificuldades que encontrou durante o mercado em entrevista ao canal "Canal Igor Rodrigues".

O dirigente falou sobre a chegada do suíço Máxime Dominguez no último dia da janela, e explicou que a chegada emergencial do atleta se deu devido à lesão de Adson, que passou por cirurgia após fratura na tíbia e deve desfalcar o Vasco por cerca de quatro meses.

– Janela difícil. Com muitos questionamentos, claro. É difícil a torcida entender sobre a questão financeira. A gente tem que ter responsabilidade financeiro. Perdemos um jogador importante, o Adson, e tivemos que fazer um movimento rápido com o Máxime para recompor uma necessidade ofensiva. Vou prezar sempre é não causar nenhum dano financeiro ao clube.

Para Pedrinho, o setor defensivo era uma prioridade do clube, mas o Cruz-Maltino esbarrou em dificuldades nas negociações.

– Muitos defensores que nós conversamos optaram em não vir para o Vasco. E depois até de muita insistência, teve uma hora que eu pensei "se você não quer vir para o Vasco, você não vai vir". Só vai vir para o Vasco quem quer jogar no Vasco. Foram escolhas importantes.

O presidente também explicou a negociação com o zagueiro Ian Glavinovich. A contratação estava encaminhada, mas atraso na documentação, por parte do Newells Old Boys, fez com que o atleta permanecesse no clube argentino.

– Na reta final, começamos a conversa com o Ian (Glavinovich), ela andou bem, estava tudo muito bem encaminhado, mas o Newells tem uma resistência ao Vasco porque o antigo sócio não honrou os compromissos com relação ao Sforza. Explicamos que era uma nova gestão, as coisas foram andando, cada vez ele colocavam uma outra situação, tentávamos ajustar, foi encaminhando e estava tudo bem estruturado para fechar. Até que eles só mandam o documento assinado depois de 00h do último dia (da janela de transferência), pela relação que eles tinham com o antigo sócio.

– Outros zagueiros pediram valores absurdos. Valores que chegam ao nível do Coutinho. O Coutinho eu consigo pagar. Aí esbarra na questão da responsabilidade financeira. Eu não vou causar nenhum dano ao Vasco. Esse é o preço de uma gestão responsável.

Confira as contratações da janela:

⚽ Philippe Coutinho - meio-campista - empréstimo junto ao Aston Villa-ING

⚽ Souza - volante - sem custos após rescindir com o Istambul Basaksehir-TUR

⚽ Alex Teixeira - meia-atacante - sem custos por estar sem clube

⚽ Emerson Rodríguez - atacante - empréstimo junto ao Inter Miami-EUA

⚽ Jean David - ponta-esquerda - 1,5 milhão de dólares (cerca de R$ 8,1 milhões) junto ao Toluca-MEX

⚽ Máxime Dominguez - meia-atacante - 2 milhões de dólares (cerca de R$ R$12,4 milhões) junto ao Gil Vicente-POR

O Vasco volta à campo na próxima quarta-feira (11) pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil contra o Athletico-PR em Curitiba. A bola volta a partir das 21h30. O Cruz-Maltino venceu a primeira partida por 2 a 1 e tem a vantagem do empate para classificar às semifinais.

